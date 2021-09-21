Стильная конфетка: Настя Каменских сверкнула длинными ножками в мини-шортах

Настя позировала на фоне закрытого жалюзи окна, украшенных ярким граффити. На исполнительнице - белый топ и ультракороткие джинсовые шорты с бахромой, а также черные колготки, кожаный пиджак и высокие кеды на платформе.

Стильный лук Каменских дополнила черной сумочкой через плечо, а в руках она держит солнцезащитные очки. Наряд выгодно подчеркнул аппетитные длинные ножки звезды.

Настя Каменских похвасталась стройными ногами в микрошортах (фото: instagram.com/kamenskux)

"Расслабься и почувствуй осень", - подписала кадр Настя, причем на английском языке.

Снимок очень быстро собрал множество лайков и комплиментов в адрес звезды.