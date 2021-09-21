Стильна цукерочка: Настя Каменських блиснула довгими ніжками в міні-шортах

Настя позувала на тлі закритого жалюзі вікна, прикрашених яскравим графіті. На виконавиці - білий топ і ультракороткі джинсові шорти з бахромою, а також чорні колготки, шкіряний піджак і високі кеди на платформі.

Стильний лук Каменських доповнила чорною сумочкою через плече, а в руках вона тримає сонцезахисні окуляри. Наряд вигідно підкреслив апетитні довгі ніжки зірки.

Настя Каменських похвалилася стрункими ногами в мікрошортах (фото: instagram.com/kamenskux)

"Розслабся і відчуй осінь", - підписала кадр Настя, причому англійською мовою.

Знімок дуже швидко зібрав безліч лайків і компліментів на адресу зірки.