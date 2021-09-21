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Стильна цукерочка: Настя Каменських блиснула довгими ніжками в міні-шортах

Автор: Марина Настевич

Українська співачка Настя Каменських продемонструвала стильний осінній образ, в якому вирушила на прогулянку по місту, а заодно і похвалилася довгими ніжками.

Ефектні фото артистка розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Настя позувала на тлі закритого жалюзі вікна, прикрашених яскравим графіті. На виконавиці - білий топ і ультракороткі джинсові шорти з бахромою, а також чорні колготки, шкіряний піджак і високі кеди на платформі.

Стильний лук Каменських доповнила чорною сумочкою через плече, а в руках вона тримає сонцезахисні окуляри. Наряд вигідно підкреслив апетитні довгі ніжки зірки.

Настя Каменських похвалилася стрункими ногами в мікрошортах (фото: instagram.com/kamenskux)

"Розслабся і відчуй осінь", - підписала кадр Настя, причому англійською мовою.

Знімок дуже швидко зібрав безліч лайків і компліментів на адресу зірки.

  • В трусах і піджаку
  • Колготки вогонь
  • Дуже красива
  • Як завжди на висоті
  • Красуня
  • Круте фото
  • Які ноги!
  • Шикарна
  • Стильна цукерочка
  • Дуже красиві ніжки
  • Потап ночами не плутається в цих крутих ногах?

Нагадаємо, раніше Каменських зворушила абсолютним щастям з Потапом і показала ніжне фото з чоловіком.

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Настя Каменських