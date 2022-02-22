По стопам отца: младший сын Дэвида Бекхэма снялся в откровенной фотосессии

На фото для обложки, которое 17-летний Круз разместил в своем аккаунте Instagram, видно как он сидит на стуле топлес со спущенными джинсами в трусах-боксерах Санспел (Sunspel) белого цвета. На размещенном кадре видно, что его волосы выкрашены в розовый, при этом его образ дополняют множество украшений, в частности, несколько колец, небольшие серьги, ожерелье и колье в виде цепи.

Известно, что Круз Бекхэм повторил культовую фотосессию отца 2000-го года. Тогда бывший полузащитник сборной Англии снялся в аналогичном наряде и позе для обложки журнала Homme Magazine. Примечательно, что автором обоих съемок выступил знаменитый фотограф Стивен Кляйн.

Что касается остальных изображений, на них парень позирует в пестрых и максимально широких штанах от американского дизайнера Вилли Чаварриа (Willy Chavarria), майке в сетку Хельмут Ланг (Helmut Lang), кроссовках коллаборации Найк и Суприм ( Nike X Supreme). В образах Круза также нашлось место для одежды таких именитых и популярных брендов как Баленсиага (Balenciaga), Раф Симонс (Raf Simons) и Монклер (Monclear)