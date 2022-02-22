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По стопах батька: молодший син Девіда Бекхема знявся у відвертій фотосесії

Автор: Сергій Кулик

Круз, молодший син колишнього футболіста Девіда Бекхема і дизайнера Вікторії Бекхем, став героєм відвертої обкладинки нового випуску журналу i-D.

Фотографія представлені на сайті видання.

На фото для обкладинки, яке 17-річний Круз розмістив у своєму акаунті Instagram, видно як він сидить на стільці топлес зі спущеними джинсами в трусах-боксерах Санспел (Sunspel) білого кольору. На розміщеному кадрі видно, що його волосся пофарбоване в рожевий, при цьому його образ доповнюють безліч прикрас, зокрема, кілька кілець, невеликі сережки, намисто і кольє у вигляді ланцюга.

Відомо, що Круз Бекхем повторив культову фотосесію батька 2000-го року. Тоді колишній півзахисник збірної Англії знявся в аналогічному вбранні і позі для обкладинки журналу Homme Magazine. Примітно, що автором обох зйомок виступив знаменитий фотограф Стівен Кляйн.

Що стосується інших зображень, на них хлопець позує у строкатих і максимально широких штанях від американського дизайнера віллі Чаварріа (Willy Chavarria), майці в сітку Хельмут Ланг ( Helmut Lang), кросівках колаборації Найк і Супрім (Nike X Supreme). В образах Круза також знайшлося місце для одягу таких іменитих і популярних брендів як Баленсіага (Balenciaga), Раф Сімонс (Raf Simons) і Монклер (Monclear)

Раніше ми розповідали про те, що одна серія кулінарного шоу сина Бекхема коштує 100 тисяч доларів

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Виктория Бекхэм