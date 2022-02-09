Странная ночь: Канье Уэст устроил вечеринку и пригласил двойника Ким Кардашьян

В одной машине с Канье Уэстом приехал рэпер Трэвис Скотт. Еще на мероприятии присутствовал Дрейк. Примечательно что до недавних пор Канье враждовал с Дрейком. Среди гостей также были сестра Ким Кардашьян Кендалл Дженнер, модель Хейли Бибер и другие. А вот нынешняя подруга скандального рэпера Джулия Фокс, почему-то не присутствовала на празднике.

Но наверное самой интересной и необычной гостьей стала модель Чейни Джонс. Она выглядела почти так же, как бывшая супруга исполнителя Ким Кардашьян. Ходят слухи, что Уэста и Джонс связывают не только дружеские отношения. Интересно, что обо всем этом думает Джулия Фокс?

У Канье на мероприятии было несколько образов. Сначала он был в майке и резиновых сапогах Balenciaga Crocs.

А потом надел балаклаву, куртку и перчатки.

Один из пользователей в комментариях пошутил по поводу образа рэпера: "Ну чисто мой батя за грибами собрался".