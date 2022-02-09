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Дивна ніч: Каньє Вест влаштував вечірку і запросив двійника Кім Кардашьян

Автор: Сергій Кулик

7 лютого Каньє Уест вирішив зібрати знаменитостей і влаштувати передпрослухування свого нового альбому "Donda 2", реліз якого намічений на 22 лютого.

Як повідомляє видання TMZ, вечірка почалася в ресторані Nobu в Малібу, після чого гості вирушили в заклад Nice Guy.

В одній машині з Каньє Вестом приїхав репер Тревіс Скотт. Ще на заході був присутній Дрейк. Цікаво, що до недавніх пір Каньє ворогував з Дрейком. Серед гостей також були сестра Кім Кардашьян Кендалл Дженнер, модель Хейлі Бібер та інші. А ось нинішня подруга скандального репера Джулія Фокс, чомусь не була присутня на святі.

Але напевно найцікавішою і незвичайною гостею стала модель Чейні Джонс. Вона виглядала майже так само, як колишня дружина виконавця Кім Кардашьян. Ходять чутки, що Уеста і Джонс пов'язують не тільки дружні відносини. Цікаво, що про все це думає Джулія Фокс?

У Каньє на заході було кілька образів. Спочатку він був у майці і гумових чоботях Balenciaga Crocs.

А потім надів балаклаву, куртку і рукавички.

Один з користувачів в коментарях пожартував з приводу образу репера: "Ну чисто мій батя за грибами зібрався".

Раніше ми згадували про те, що Кім Кардашьян і Каньє Уест посварилися через дітей

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Канье УэстКім Кардашян