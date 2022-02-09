Дивна ніч: Каньє Вест влаштував вечірку і запросив двійника Кім Кардашьян

7 лютого Каньє Уест вирішив зібрати знаменитостей і влаштувати передпрослухування свого нового альбому "Donda 2", реліз якого намічений на 22 лютого.
Як повідомляє видання TMZ, вечірка почалася в ресторані Nobu в Малібу, після чого гості вирушили в заклад Nice Guy.
В одній машині з Каньє Вестом приїхав репер Тревіс Скотт. Ще на заході був присутній Дрейк. Цікаво, що до недавніх пір Каньє ворогував з Дрейком. Серед гостей також були сестра Кім Кардашьян Кендалл Дженнер, модель Хейлі Бібер та інші. А ось нинішня подруга скандального репера Джулія Фокс, чомусь не була присутня на святі.
Але напевно найцікавішою і незвичайною гостею стала модель Чейні Джонс. Вона виглядала майже так само, як колишня дружина виконавця Кім Кардашьян. Ходять чутки, що Уеста і Джонс пов'язують не тільки дружні відносини. Цікаво, що про все це думає Джулія Фокс?
У Каньє на заході було кілька образів. Спочатку він був у майці і гумових чоботях Balenciaga Crocs.
А потім надів балаклаву, куртку і рукавички.
Один з користувачів в коментарях пожартував з приводу образу репера: "Ну чисто мій батя за грибами зібрався".
Раніше ми згадували про те, що Кім Кардашьян і Каньє Уест посварилися через дітей