Странное настроение: Мишина обратилась к участнику "Холостячки", а он пообещал ее порадовать

Ксения Мишина успела проговориться на пост-шоу проекта "Холостячка", что сейчас она счастлива, но причину таких метаморфоз в личной жизни раскрывать не стала, ведь в эфир вышло всего два выпуска и поклонники актрисы, затаив дыхание, наблюдают за участниками. Правда, один из претендентов на руку и сердце звезды сериала "Крепостная" уже успел "отличиться". Андрей Шатырко нарисовал на своем авто портрет дамы сердца, чем растрогал ее. Как оказалось, он презентовал девушке еще и чехол для телефона с ее изображением.

Именно этот подарок поднял настроение Ксении в пасмурный осенний день, о чем она сообщила в Instagram.

"Смена, куча сцен, заляпаное зеркало, странная погода, соответствующее состояние и крутой подарочек от Андрея Шатырко", - похвасталась Ксения чехлом для телефона со своим изображением. Девушка сидит в куртке за столом и делает селфи.

Ксения показала подарок от претендента на руку и сердце (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Андрей, в свою очередь, сообщил на странице, что готовит для актрисы новый впечатляющий сюрприз.

"Выбрался из дома создавать кое-что прекрасное для прекрасной Ксении Мишиной. Что именно? Покажу уже в эту пятницу поздним вечером", - пообещал он.

Выходные Мишина провела на съемочной площадке и даже сняла собственный мини-хоррор, в котором сама же исполнила главную роль.