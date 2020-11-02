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Дивний настрій: Мішина звернулася до учасника "Холостячки", а він пообіцяв її порадувати

Автор: Ольвія Агаркова

Ксенія показала, що підняло їй настрій

Ксенія Мішина встигла проговоритися на пост-шоу проекту "Холостячка", що зараз вона щаслива, але причину таких метаморфоз в особистому житті розкривати не стала, адже в ефір вийшло лише два випуски і шанувальники актриси, затамувавши подих, спостерігають за учасниками. Щоправда, один із претендентів на руку і серце зірки серіалу "Кріпосна" вже встиг "відзначитися". Андрій Шатирко намалював на своєму авто портрет дами серця, чим розчулив її. Як виявилося, він презентував дівчині ще й чохол для телефону з її зображенням.

Саме цей подарунок підняв настрій Ксенії в похмурий осінній день, про що вона повідомила в Instagram.

"Зміна, купа сцен, заляпане дзеркало, дивна погода, відповідний стан і крутий подарунок від Андрія Шатирко", - похвалилася Ксенія чохлом для телефону зі своїм зображенням. Дівчина сидить у куртці за столом і робить селфі.

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Ксенія показала подарунок від претендента на руку і серце (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Андрій, у свою чергу, повідомив на сторінці, що готує для актриси новий вражаючий сюрприз.

"Вибрався з дому створювати щось прекрасне для прекрасної Ксенії Мішиної. Що саме? Покажу вже в цю п'ятницю пізно ввечері", - пообіцяв він.

Вихідні Мішина провела на знімальному майданчику і навіть зняла власний міні-хоррор, в якому сама ж виконала головну роль.

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