Очень строгая мама: Лобода откровенно высказалась о воспитании дочерей

Певица признается, что когда стала мамой, в ее осознании и ощущении мира многое поменялось. Девочек LOBODA воспитывает довольно строго, и редко показывает публике 10-летнюю Еву и 3-летнюю Тильду, хотя отмечает - дочери с мамой очень близки.

"Евочка, моя старшая дочка, говорит, что я очень строгая мама. Про Тильду еще рано говорить, потому что у Тильды свой график. А что касается Евочки - она много читает, она занимается музыкой, у нее уроки хореографии, у нее уроки пилатеса, она ходит в бассейн", - говорит Светлана.

А вот успевать все это помогают установленные мамой ограничения - девочка по сравнению со своими одногодками не засиживается "в телефоне" в соцсетях. Так, Лобода запретила старшей дочери смотреть TikTok, Instagram и Facebook! И призналась, что из-за подобных табу и них регулярные споры.

"Она считает, что это очень строго и несправедливо, и каждый день пытается бороться, и пред сном уговаривает разрешить это делать", - рассказала Лобода.

В таких ситуациях артистка может "пойти на попятную" и позволить девочке максимум часик - но только для прослушивания книг и своих песен.

Лобода со старшей дочерью Евой (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Светлана говорит, что дети ее хиты "слушают, любят".

"Приехала недавно с гастролей, а Тильда просит: "Включи мне зеленую грязь". А я думаю, что это такое? А это Новый Рим. Помните, в клипе штука, которая отходит от лица, она называет зеленая грязь!" - смеется певица.

Светлана Лобода с младшей дочкой Тильдой (фото: instagram.com/lobodaofficial)

А еще дочери знакомят свою маму с музыкальными трендами. Правда, сама Светлана от них мягко говоря не в восторге.

"Ева сейчас слушает ужасную музыку, вот все, что сейчас в трендах. Мы живем у моря, и каждый вечер у нас пробежки, либо просто мы ходим с ней, разговариваем. И у Евы в ушах наушники - она показывает мне свою музыку, и я просто падаю в обморок каждый раз от того что я слышу!", - признается Лобода.

Кстати, недавно артистка представила теплый и меланхоличный трек "Americano" - презентация песни вышла незадолго до самого дня рождения LOBODA.

Добавим также, что с праздником Светлану в Дубае поздравляли MOTATIK с женой Ириной, украинский дизайнер Лилия Литковская, дизайнер Бичола Тетрадзе, была также сестра Лободы Ксения, и другие знаменитости.