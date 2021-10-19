Дуже сувора мама: Лобода відверто висловилася про виховання дочок

Співачка зізнається, що коли стала мамою, в її усвідомленні та відчутті світу багато чого змінилося. Дівчаток LOBODA виховує досить строго, і рідко показує публіці 10-річну Єву і 3-річну Тільду, хоча зазначає - дочки з мамою дуже близькі.

"Євочка, моя старша дочка, каже, що я дуже сувора мама. Про Тільду ще рано говорити, тому що у Тільди свій графік. А що стосується Євочки - вона багато читає, вона займається музикою, у неї уроки хореографії, у неї уроки пілатесу, вона ходить в басейн", - говорить Світлана.

А ось встигати все це допомагають встановлені мамою обмеження - дівчинка в порівнянні зі своїми однолітками не засиджується "в телефоні" в соцмережах. Так, Лобода заборонила старшій дочці дивитися TikTok, Instagram та Facebook! І зізналася, що через подібні табу і них регулярні суперечки.

"Вона вважає, що це дуже строго і несправедливо, і кожен день намагається боротися, і перед сном вмовляє дозволити це робити", - розповіла Лобода.

У таких ситуаціях артистка може "піти на зворотну" і дозволити дівчинці максимум годинку - але тільки для прослуховування книг і своїх пісень.

Лобода зі старшою дочкою Євою (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Світлана каже, що діти її хіти "слухають, люблять".

"Приїхала недавно з гастролей, а Тільда просить: "Включи мені зелений бруд". А я думаю, що це таке? А це Новий Рим. Пам'ятайте, в кліпі штука, яка відходить від обличчя, вона називає зелений бруд!"- сміється співачка.

Світлана Лобода з молодшою донькою Тільдою (фото: instagram.com/lobodaofficial)

А ще дочки знайомлять свою маму з музичними трендами. Правда, сама Світлана від них, м'яко кажучи, не в захваті.

"Єва зараз слухає жахливу музику, ось все, що зараз в трендах. Ми живемо біля моря, і щовечора у нас пробіжки, або просто ми ходимо з нею, розмовляємо. І у Єви у вухах навушники - вона показує мені свою музику, і я просто непритомнію кожного разу від того що я чую!",- зізнається Лобода.

До речі, нещодавно артистка представила теплий і меланхолійний трек "Americano " - презентація пісні вийшла незадовго до самого дня народження LOBODA.

Додамо також, що зі святом Світлану в Дубаї вітали MOTATIK з дружиною Іриною, український дизайнер Лілія Літковська, дизайнер Бічола Тетрадзе, була також сестра Лободи Ксенія, та інші знаменитості.