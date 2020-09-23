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Когда свадьба? Каминская заинтриговала домашним видео с Дикусаром после Танцев со звездами 2020

Автор: Lite

Певица показала, чем занимается вместе с экс-партнером по Танцам со звездами 2020

Слава Каминская покинула проект "Танцы со звездами 2020" в третьем прямом эфире – после судейского и зрительского голосования пара артистки с Дмитрием Дикусаром набрала самый низкий бал и выбыла из шоу. Певица тогда прокомментировала уход из проекта и заявила, что у нее появилось больше свободного времени на семью и личные дела, но. Похоже, Слава и Дмитрий решили даже по окончанию проекта не прекращать общение. Доказательством этому послужило домашнее видео артистки и хореографа, котрое певица опубликовала в Instagram.

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В ролике Дмитрий и Слава тренируеются на лоджии артистки. Они выполняют упражнения под чутким руководством тренера. Певица решила оставить интригующую подпись под видео.

"Кто видел улыбающегося Дмитрия Дикусара? Похоже у него такая реакция на мои мучения. Собираем корпус вместе. В здоровом теле - здоровый батман! PS: На вопрос "Когда свадьба?" отвечу в личку. Осталось только определиться, чья", - с юмором отметила артистка.

Поклонники тут же подхватили идею звезды и стали делать комплименты Славе и Дмитрию, окрестив их отличной парой.

  • Вы с Дмитрием отличная пара
  • Вы последнее время выставляете видео и фото с Дмитрием, скорее всего, вы испытываете нежные чувства к нему, возможно,даже влюблены в него...Желаю Вам взаимности
  • Так у вас роман или нет?
  • Вы такие классные! А ваша улыбка в очечах - это просто огонь
  • Класс, что вы вместе
  • Слава прекрасные с Димой

Напомним, что ранее бывший муж Славы Каминской высказался о причинах развода с ней.

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Новости Украины Танцы со звездамиСлава Каминская