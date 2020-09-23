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Коли весілля? Камінська заінтригувала домашнім відео з Дікусаром після Танців з зірками 2020

Автор: Lite

Співачка показала, чим займається разом з екс-партнером по Танцях з зірками 2020

Слава Камінська покинула проект "Танці з зірками 2020" в третьому прямому ефірі – після суддівського та глядацького голосування пара артистки з Дмитром Дікусаром набрала найнижчий бал і вибула з шоу. Співачка тоді прокоментувала вихід з проекту і заявила, що у неї з'явилося більше вільного часу на сім'ю і особисті справи, але. Схоже, Слава і Дмитро вирішили навіть по закінченню проекту не припиняти спілкування. Доказом цього стало домашнє відео артистки і хореографа, яке співачка опублікувала в Instagram.

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У ролику Дмитро і Слава тренируеются на лоджії артистки. Вони виконують вправи під чуйним керівництвом тренера. Співачка вирішила залишити інтригуючу підпис під відео.

"Хто бачив усміхненого Дмитра Дікусара? Схоже у нього така реакція на мої муки. Збираємо корпус разом. В здоровому тілі - здоровий батман! PS: На питання "Коли весілля?" відповім у приват. Залишилося тільки визначитися, чиє", - з гумором зазначила артистка.

Шанувальники тут же підхопили ідею зірки і стали робити компліменти Славі і Дмитру, охрестивши їх чудовою парою.

  • Ви з Дмитром відмінна пара
  • Ви останнім часом виставляєте відео і фото з Дмитром, швидше за все, ви відчуваєте ніжні почуття до нього, можливо,навіть закохані в нього...Бажаю Вам взаємності
  • Так у вас роман чи ні?
  • Ви такі класні! А ваша посмішка в очечах - це просто вогонь
  • Клас, що ви разом
  • Слава прекрасні з Дімою

Нагадаємо, що раніше колишній чоловік Слави Камінської висловився про причини розлучення з нею.

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Новини України Танцы со звездамиСлава Камінська