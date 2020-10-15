Светлана Тарабарова раскрыла имя доченьки и рассекретила знаковую историю о ней: знали точно

В конце сентября певица Светлана Тарабарова во второй раз стала мамой – у нее родилась доченька. А на днях певица и ее супруг, продюсер и личный директор Алексей Бондарь, отпраздновали четвертую годовщину свадьбы, так что поводов для радости у пары хоть отбавляй! Поклонники не давали артистке спокойствия вопросами об имени доченьки, поэтому певица решила рассказать семейную историю и приоткрыть завесу тайны.

Светлана поделилась в Instagram трогательным фото, на котором позировала с любимым и двумя детьми, а также поделилась рассказом об именах детей, ведь с каждым из них связанна особая история.

Артистка уточнила, что сыночка Ивана назвала в честь дедушки мужа Алексея. Он был очень важным человеком в жизни внука, поэтому ее супруг мечтал назвать мальчика в честь деда.

Светлана Тарабарова назвала сына и дочь знаковыми именами (фото: instagram.com/tarabarova)

А вот имя дочери у пары также связанно с необычной знаковой историей. 21 января 2020 года супруги отправились в путешествие в испанскую Барселону, где посетили знаменитый собор Sagrada Família. Именно там, стоя у статуи Девы Марии, Светлана ощутила признаки токсикоза.

"Говорю Алексею: "Кажется, мы станем родителями во второй раз. А он мне: "Да! И дочь Марией назовем". А я ему отвечаю: "Согласна! Это единственное имя, которое мне нравится для дочери". А через несколько месяцев мы уже точно узнали, что будет дочь", - поделилась личной историей певица.

Напомним, что ранее Илона Гвоздева назвала имя новорожденного сына и показала первые фото с малышом.

К слову, в середине августа мамой в третий раз стала певица ALYOSHA, которая родила дочь.