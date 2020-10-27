Та еще милашка: Влад Яма в розовом платье и с длинными черными волосами шокировал поклонников

Влад Яма недавно порадовал поклонников, показав лицо сына Леона, фанаты были шокированы сходством отца и сына. Танцор, хореограф и ведущий проекта "Танцы со звездами 2020" вообще любит вводить людей в легкое замешательство, так, в своем Instagram Яма сделал еще один пост-"шок-контент" - он предстал перед поклонниками... в розовом платье и с длинными черными волосами.

Колготки-сеточка Владу Яме к лицу (фото: instagram.com/vladyama_official/)

Колготки-сетка, высокий каблук, спадающие по плечам длинные черные волосы - поклонники Влада сначала его не узнали, а уже потом догадались, что, просто-напросто, их кумир демонстрирует образ из своего шоу. И не кого иного, а Настю Каменских.

"Тот случай, когда карьера приобрела неожиданный поворот, - написал Влад, - надеюсь, Насте понравилось", - такую подпись сделал танцор, чтобы окончательно расставить точки над i.

"Влад, да вы та еще милашка!", "Ноги даже красивее, чем у Насти!", "Ножки - вау! Девчонки завидуют", - тут же засыпали комплиментами своего любимого судью поклонники.

Напомним, что недавно Влад трогательно признался в любви своей жене Лилиане, он выставил жаркое фото в обнимку с супругой - и за все ее поблагодарил.