UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Та еще милашка: Влад Яма в розовом платье и с длинными черными волосами шокировал поклонников

Автор: Lite

Ведущий показал, до чего его довела работа

Влад Яма недавно порадовал поклонников, показав лицо сына Леона, фанаты были шокированы сходством отца и сына. Танцор, хореограф и ведущий проекта "Танцы со звездами 2020" вообще любит вводить людей в легкое замешательство, так, в своем Instagram Яма сделал еще один пост-"шок-контент" - он предстал перед поклонниками... в розовом платье и с длинными черными волосами.

Самые читаемые новости

Колготки-сеточка Владу Яме к лицу (фото: instagram.com/vladyama_official/)

Колготки-сетка, высокий каблук, спадающие по плечам длинные черные волосы - поклонники Влада сначала его не узнали, а уже потом догадались, что, просто-напросто, их кумир демонстрирует образ из своего шоу. И не кого иного, а Настю Каменских.

"Тот случай, когда карьера приобрела неожиданный поворот, - написал Влад, - надеюсь, Насте понравилось", - такую подпись сделал танцор, чтобы окончательно расставить точки над i.

"Влад, да вы та еще милашка!", "Ноги даже красивее, чем у Насти!", "Ножки - вау! Девчонки завидуют", - тут же засыпали комплиментами своего любимого судью поклонники.

Напомним, что недавно Влад трогательно признался в любви своей жене Лилиане, он выставил жаркое фото в обнимку с супругой - и за все ее поблагодарил.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Танці з зіркамиВлад ЯмаТанцы со звездами