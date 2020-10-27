Та ще крихітка: Влад Яма в рожевому платті і з довгими чорними волоссям шокував шанувальників

Влад Яма нещодавно порадував шанувальників, показавши обличчя сина Леона, фанати були шоковані схожістю батька і сина. Танцюрист, хореограф і ведучий проекту "Танці з зірками 2020" взагалі любить вводити людей в легке замішання, так, у своєму Instagram Яма зробив ще один пост-"шок-контент" - він постав перед шанувальниками... у рожевій сукні і з довгими чорними волоссям.

Колготки-сіточка Владу Ямі до обличчя (фото: instagram.com/vladyama_official/)

Колготки-сітка, високий каблук, спадаюче по плечах довге чорне волосся - шанувальники Влада спочатку його не впізнали, а вже потім здогадалися, що, просто-напросто, їх кумир демонструє образ свого шоу. Влад перевтілився не у когось іншого, а у Настю Каменських.

"Той випадок, коли кар'єра придбала несподіваний поворот, - написав Влад, - сподіваюся, Насті сподобалося", - таку підпис зробив танцюрист, щоб остаточно розставити крапки над i.

"Влад, так ви та ще милашка!", "Ноги навіть гарніші, ніж у Насті!", "Ніжки - вау! Дівчата заздрять", - тут же засипали компліментами свого улюбленого суддю шанувальники.

Нагадаємо, що нещодавно Влад зворушливо зізнався в коханні своїй дружині Ліліані, він виставив спекотне фото в обнімку з дружиною - і за її подякував.