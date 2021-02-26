Таинство двух душ: страстная Ани Лорак заворожила видео

Вначале певица предстала в эффектном "голом" платье с серебристыми блестящими вставками и длинным шлейфом, которое подчеркнуло все достоинства ее фигуры. Дополнили его босоножки на высоких каблуках, крупные серьги и изысканные кольца на пальцах. Изюминкой образа стала прическа: благодаря короткому каре с челкой она буквально перевоплотилась в другого человека.

Ани Лорак представила новый клип (фото: пресс-служба)

Для второго сценического лука ей подобрали черное вечернее платье, расшитое пайетками. С глубоким декольте, одним рукавом и высоким разрезом по ноге, оно прекрасно передало ее образ роковой женщины-вамп. Без стильных аксессуаров и яркого мейк-апа также не обошлось.

Ани Лорак сыграла саму себя (фото: пресс-служба)

В основе сюжета клипа - любовный треугольник. И Ани Лорак впервые сыграла саму себя - артистку, которая со сцены транслирует собственную историю.

"История очень близка мне. Строки "Стань счастливей, слышишь, но не любой ценой, если третий лишний" глубоко открывают смысл всей песни. Это о сильной, волевой личности, которая прошла через ошибки и разочарования, но, тем не менее, сохранила в себе свет. У нее остались силы, чтобы выйти и легко рассказать эту историю публике", - говорит Ани Лорак.

Песня рассказывает личную историю артистки (видео: официальный YouTube-канал Ани Лорак)