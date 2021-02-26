Таїнство двох душ: пристрасна Ані Лорак заворожила відео

Спочатку співачка постала в ефектному "голому" платті зі сріблястими блискучими вставками і довгим шлейфом, яке підкреслило всі достоїнства її фігури. Доповнили його босоніжки на високих підборах, великі сережки і вишукані кільця на пальцях. Родзинкою образу стала зачіска: завдяки короткому каре з чубчиком вона буквально перевтілилася в іншу людину.

Ані Лорак представила новий кліп (фото: прес-служба)

Для другого сценічного лука їй підібрали чорне вечірнє плаття, розшите паєтками. З глибоким декольте, одним рукавом і високим розрізом по нозі, воно прекрасно передало її образ фатальної жінки-вамп. Без стильних аксесуарів і яскравого мейк-апу також не обійшлося.

Ані Лорак зіграла саму себе (фото: прес-служба)

В основі сюжету кліпу - любовний трикутник. І Ані Лорак вперше зіграла саму себе - артистку, яка зі сцени транслює власну історію.

"Історія дуже близька мені. Рядки "Стань щасливіший, чуєш, але не будь-якою ціною, якщо третій зайвий" глибоко відкривають сенс всієї пісні. Це про сильну, вольову особистость, яка пройшла через помилки і розчарування, але, тим не менш, зберегла в собі світло. У неї залишилися сили, щоб вийти і легко розповісти цю історію публіці", - каже Ані Лорак.

Пісня розповідає особисту історію артистки (відео: офіційний YouTube-канал Ані Лорак)