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"Такой бриллиант вырос!" Гросу с нескромным декольте и осиной талией взбудоражила сеть

Автор: Styler

Алина Гросу не скрывает, что счастлива в личной жизни, и это напрямую отражается в ее творчестве. Например, певица записала уже вторую песню вместе с любимім – российским актером и режиссером Романом Полянским, которій переехал в Украину следом за любимой. Пара представила на днях lyric video на новый дуэтный трек "Чувства на кассетах". Стильная певица в кожаном брючном костюме, белой рубашке и с галстуком мелькает на экране в компании любимого мужчины, демонстрируя чувственность и романтику.

Теперь же артистка решила взбудоражить поклонников, показав в Instagram соблазнительный образ в атласном корсетном наряде.

Черный корсет подчеркнул осиную талию звезды и сделал акцент на ее пышной груди. Алина дополнила образ роковой красотки длинными кожаными перчатками.

Алина Гросу показала свои прелести в соблазнительно наряде (фото: instagram.com/alina_grosu)

Она распустили вьющиеся белокурые локоны и сделала легкий макияж с акцентами на глазах – на верхнем веке можно увидеть трендовые размашистые стрелки, которые придали мейкапу выразительность.

Поклонникам певицы понравился ее внешний вид, поэтому они оставили в адрес Гросу немало восторженных слов.

  • Очень красиво
  • Красавица
  • Стильная малышка
  • Прекрасная, очень сексуальная
  • Алина – шикарная
  • Такой бриллиантик вырос
  • Классная
  • Красивая

Напомним, что ранее Алина Гросу четко ответила на вопрос о пластических операциях и рассказала, что помогает ей держать себя в форме. Она заверила, что против хирургических вмешательств.

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Алина Гросу