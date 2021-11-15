"Такой бриллиант вырос!" Гросу с нескромным декольте и осиной талией взбудоражила сеть

Алина Гросу не скрывает, что счастлива в личной жизни, и это напрямую отражается в ее творчестве. Например, певица записала уже вторую песню вместе с любимім – российским актером и режиссером Романом Полянским, которій переехал в Украину следом за любимой. Пара представила на днях lyric video на новый дуэтный трек "Чувства на кассетах". Стильная певица в кожаном брючном костюме, белой рубашке и с галстуком мелькает на экране в компании любимого мужчины, демонстрируя чувственность и романтику.
Теперь же артистка решила взбудоражить поклонников, показав в Instagram соблазнительный образ в атласном корсетном наряде.
Черный корсет подчеркнул осиную талию звезды и сделал акцент на ее пышной груди. Алина дополнила образ роковой красотки длинными кожаными перчатками.
Алина Гросу показала свои прелести в соблазнительно наряде (фото: instagram.com/alina_grosu)
Она распустили вьющиеся белокурые локоны и сделала легкий макияж с акцентами на глазах – на верхнем веке можно увидеть трендовые размашистые стрелки, которые придали мейкапу выразительность.
Поклонникам певицы понравился ее внешний вид, поэтому они оставили в адрес Гросу немало восторженных слов.
Напомним, что ранее Алина Гросу четко ответила на вопрос о пластических операциях и рассказала, что помогает ей держать себя в форме. Она заверила, что против хирургических вмешательств.