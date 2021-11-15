"Такой бриллиант вырос!" Гросу с нескромным декольте и осиной талией взбудоражила сеть

Черный корсет подчеркнул осиную талию звезды и сделал акцент на ее пышной груди. Алина дополнила образ роковой красотки длинными кожаными перчатками.

Алина Гросу показала свои прелести в соблазнительно наряде (фото: instagram.com/alina_grosu)

Она распустили вьющиеся белокурые локоны и сделала легкий макияж с акцентами на глазах – на верхнем веке можно увидеть трендовые размашистые стрелки, которые придали мейкапу выразительность.

Поклонникам певицы понравился ее внешний вид, поэтому они оставили в адрес Гросу немало восторженных слов.