"Такий діамант виріс!"Гросу з нескромним декольте і осиною талією розбурхала мережу

Аліна Гросу не приховує, що щаслива в особистому житті, і це безпосередньо відбивається в її творчості. Наприклад, співачка записала вже другу пісню разом з коханим – російським актором і режисером Романом Полянським, який переїхав в Україну слідом за коханою. Пара представила днями lyric video на новий дуетний трек "Чувства на кассетах". Стильна співачка в шкіряному брючному костюмі, білій сорочці і з краваткою миготить на екрані в компанії коханого чоловіка, демонструючи чуттєвість і романтику.
Тепер же артистка вирішила розбурхати шанувальників, показавши в Instagram спокусливий образ в атласному корсетному вбранні.
Чорний корсет підкреслив осину талію зірки і зробив акцент на її пишних грудях. Аліна доповнила образ фатальної красуні довгими шкіряними рукавичками.
Аліна Гросу показала свої принади в спокусливо вбранні (фото: instagram.com/alina_grosu)
Вона розпустили кучеряві біляві локони і зробила легкий макіяж з акцентами на очах – на верхніх поввіках можна побачити трендові розмашисті стрілки, які надали макіяжу виразність.
Шанувальникам співачки сподобався її зовнішній вигляд, тому вони залишили на адресу Гросу чимало захоплених слів.
Нагадаємо, що раніше Аліна Гросу чітко відповіла на питання про пластичні операції і розповіла, що допомагає їй тримати себе у формі. Вона запевнила, що проти хірургічних втручань.