Танцы в море: Влад Яма нежно поздравил любимую с "чугунной" свадьбой

Супруги счастливы в браке уже шесть лет
Известный украинский хореограф и судья проекта "Танцы со звездами" Влад Яма в последнее время стал чаще показывать в сети свою семью и делиться фото с женой и сыном, которых он очень любит. 21 сентября был важный день для них - ровно шесть лет назад они с любимой обменялись кольцами и стали мужем и женой.
В своем Instagram Влад поделился атмосферными кадрами, на которых они с Лилианой весело танцуют прямо в морском прибое. Фото были сделаны во время семейного отдыха на Азовском море.
На снимках девушка запечатлена в воздушном бежевом платье с оголенными плечами, а Яма в темных брюках и белой рубашке. Счастливая пара показала эффектные па и нежные объятия прямо в воде.
Влад Яма с женой Лилианой празднуют шестую годовщину свадьбы (фото: instagram.com/vladyama_official)
"Надеюсь, на "чугунную свадьбу" можно и без материальных подарков. Официальному Счастью сегодня 6 лет!.. ЛЮБЛЮ. Лучшее - впереди!" - поздравил любимую женщину хореограф.
Лилиана также поделилась с подписчиками эффектным фото. Она показала, как они с мужем танцуют зажигательный джайв в море, и поздравила любимого супруга с праздником.
"Джайвуем" и "румбуем" уже 6 лет. Настоящий джайв впереди. Люблю. Ценю. Спасибо", – написала девушка.
Влад Яма с женой Лилианой эффектно потанцевали в морском прибое (фото: instagram.com/lilliya_yama)
Пользователи сети принялись поздравлять пару и оставили им много теплых пожеланий.
Напомним, ранее Влад Яма наглядно показал разницу в том, как фотографируются девочки и мальчики.
А еще Влад Яма показал, как с семьей отдыхает на Азовском море. На фото попали сразу три поколения семейства Ям.