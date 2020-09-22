Танцы в море: Влад Яма нежно поздравил любимую с "чугунной" свадьбой

Известный украинский хореограф и судья проекта "Танцы со звездами" Влад Яма в последнее время стал чаще показывать в сети свою семью и делиться фото с женой и сыном, которых он очень любит. 21 сентября был важный день для них - ровно шесть лет назад они с любимой обменялись кольцами и стали мужем и женой.

В своем Instagram Влад поделился атмосферными кадрами, на которых они с Лилианой весело танцуют прямо в морском прибое. Фото были сделаны во время семейного отдыха на Азовском море.

На снимках девушка запечатлена в воздушном бежевом платье с оголенными плечами, а Яма в темных брюках и белой рубашке. Счастливая пара показала эффектные па и нежные объятия прямо в воде.

Влад Яма с женой Лилианой празднуют шестую годовщину свадьбы (фото: instagram.com/vladyama_official)

"Надеюсь, на "чугунную свадьбу" можно и без материальных подарков. Официальному Счастью сегодня 6 лет!.. ЛЮБЛЮ. Лучшее - впереди!" - поздравил любимую женщину хореограф.

Лилиана также поделилась с подписчиками эффектным фото. Она показала, как они с мужем танцуют зажигательный джайв в море, и поздравила любимого супруга с праздником.

"Джайвуем" и "румбуем" уже 6 лет. Настоящий джайв впереди. Люблю. Ценю. Спасибо", – написала девушка.

Влад Яма с женой Лилианой эффектно потанцевали в морском прибое (фото: instagram.com/lilliya_yama)

Пользователи сети принялись поздравлять пару и оставили им много теплых пожеланий.

Прекрасні та щасливі!

Щирі вітання, як швидко час летить

Поздравляю з річницею.

Вы очень красивая пара. Счастья Вам

Поздравляю! Безграничного счастья, вечной любви всей Вашей семье на долгие, долгие годы! Фото шикарные!

Чугун-крепкий металл!,дай Бог так же до крепкого стекла-до "Бриллиантовой свадьбы"!

Поздравляем!!! Долгих и счастливых лет совместной жизни ,вам Влад!!!

Класс! Брызги счастья вас окутали )) поздравляю! Мы с мужем сегодня отмечаем первую годовщину

Дуже гарні

Напомним, ранее Влад Яма наглядно показал разницу в том, как фотографируются девочки и мальчики.

А еще Влад Яма показал, как с семьей отдыхает на Азовском море. На фото попали сразу три поколения семейства Ям.