Танцы со звездами: Кухар и Фреймут устроят жаркий батл под песни Сердючки

Танцы со звездами готовят в новом восьмом эфире, пожалуй, самое грандиозное шоу за весть сезон 2020-го. Ведь в это воскресенье зажигать будет Верка Сердючка - все без исключения номера поставят под ее главные хиты.

Еще одним острым моментом шоу станет батл между Ольгой Фреймут и Екатериной Кухар. Конфликт между двумя строптивыми девушками начался с самого начала проекта, и теперь он достигнет апогея.

А вот Сергей Танчинець и его партнерша Яна Цыбульская попытаются покорить хип-хоп под песню "Танцы Lasha Tumbai". Звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая расскажет свою личную "историю Золушки" и исполнит на паркете с Игорем Гелуненко фокстрот под трек "Если вам немного за тридцать".

Санта Димопулос с Максом Леоновым исполнят на паркете диско под песню "Дольче & Габбана", а Надежда Мейхер и Кирилл Васюк будут танцевать танго под хит "Тук, тук, тук".

Верка Сердючка будет зажигать на "Танцах со звездами"

На прошлом эфире Оля Фреймут ответила Екатерине Кухар приглашением станцевать на паркете вместе. Самая строгая судья проекта, в свою очередь, вызов приняла, поэтому увидят ли зрители на паркете совместное выступление девушек, узнаем вскоре.

А вот станцует ли пара Позитива и Юлии Сахневич в восьмом прямом эфире шоу, зрители узнают уже в воскресенье.

Встречать пары на балконе будет украинская телеведущая, артистка-менторка Ольга Горбачева.

Ольга Горбачева встретит участников на балконе

Начнется феерическое шоу в 21:00 на канале 1+1. После того, как пары закончат выступать, зрители смогут проголосовать за своих любимчиков. Сделать это можно будет, отправив смс-сообщение или проголосовав в приложении "1plus1.video".

С одного мобильного номера можно сделать 50 звонков или отправить 50 смс. А в приложении доступна функция "Суперголос", которая равна 7 смс сообщением. Каждый зритель в течение одного эфира может отдать 50 "Суперголосов" за одного участника.

Напомним, что в предыдущем выпуске танцевальный батл устраивали главные конкурентки шоу - Надежда Мейхер и Санта Димопулос. Они завершили танец страстным поцелуем.

Отметим, что недавно Верка Сердючка со своим бэндом лихо отплясывала на свадьбе Владимира Остапчука.

Также мы писали, что названо имя главного неудачника восьмого прямого эфира "Танцев со звездами".