Танцы со звездами: названо имя главного неудачника 10 эфира

Танцы со звездами 1 ноября покинет еще одна пара звездных участников
Танцы со звездами 2020 покажут в десятом выпуске невероятные перевоплощения, ведь эфир будет посвящен Хэллоуину. Несмотря на атмосферу праздника, одна из шести пар покинет проект. И зрителям назвали участников, которые с наибольшей вероятностью сойдут с дистанции незадолго до финала.
Так, согласно прогнозу букмекеров, шоу с наибольшей вероятностью покинет Сергей Танчинец из группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, на втором месте "Холостяк" Сергей Мельник.
Отметим, что Танчинцу букмекеры предсказывают вылет уже который эфир подряд, но всякий раз он избегает этого. Так, в прошлый раз музыкант "танцевал за жизнь". Но его конкурентка Дарья Петрожицкая приняла спонтанное решение покинуть шоу. А эфиром ранее из шоу вылетел Позитив, заболевший коронавирусом.
Интересно, что поклонники "Танцев со звездами" раскритиковали организаторов и судей за предвзятое отношение к Даше. Ведь она, по мнению поклонников, станцевала лучше других участников.
Напомним, что в новом эфире танцевать будут шесть пар:
Ранее мы писали, какие сюрпризы ждут зрителей праздничного выпуска. Фаны шоу смогут видеть 92-летнего Григория Чапкиса в образе Графа Дракулы, а вот в кого перевоплотятся другие участники и судьи, можно будет увидеть уже в воскресенье 1 ноября в 21:00.
Также хореограф Дмитрий Дикусар рассказал, как его выгнали с "Танцев со звездами" и даже хотели специально состарить.