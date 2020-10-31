Танці з зірками: названо ім'я головного невдахи 10 ефіру

Танці з зірками 2020 покажуть у десятому випуску неймовірні перевтілення, адже ефір буде присвячений Хеллоуїну. Незважаючи на атмосферу свята, одна з шести пар покине проект. І глядачам назвали учасників, які з найбільшою ймовірністю зійдуть з дистанції незадовго до фіналу.

Так, згідно прогнозом букмекерів, шоу з найбільшою ймовірністю залишить Сергій Танчинець з групи БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, на другому місці "Холостяк" Сергій Мельник.

Сергій Танчинець: Так 25.0;

Сергій Мельник: Так 15.00;

Ольга Фреймут: Так 10.00;

Юлія Саніна: Так 5.00;

Надія Мейхер: Так 3.50;

Санта Дімопулос: Так 2.00.

Зазначимо, що Танчинцю букмекери пророкують виліт вже який ефір поспіль, але щоразу він уникає цього. Так, минулого разу музикант "танцював за життя". Але його конкурентка Дар'я Петрожицька прийняла спонтанне рішення покинути шоу. А ефіром раніше з шоу вилетів Позитив, хворий на коронавірус.

Цікаво, що прихильники "Танців з зірками" розкритикували організаторів та суддів за упереджене ставлення до Даші. Адже вона, на думку шанувальників, станцювала краще за інших учасників.

Нагадаємо, що в новому ефірі танцювати будуть шість пар:

Санта Дімопулос і Макс Леонов

Сергій Мельник і Аделіна Делі

Юлія Саніна і Діма Жук

Надія Мейхер і Кирило Васюк

Ольга Фреймут і Ілля Падзина

Сергій Танчинець і Яна Цибульська

Раніше ми писали, які сюрпризи чекають глядачів святкового випуску. Фани шоу зможуть бачити 92-річного Григорія Чапкіса в образі Графа Дракули, а от у кого перевтіляться інші учасники і судді, можна буде побачити вже в неділю 1 листопада о 21:00.

Також хореограф Дмитро Дікусар розповів, як його вигнали з "Танців з зірками" та навіть хотіли спеціально зістарити.