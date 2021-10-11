Тебе идет: Леся Никитюк заинтриговала неожиданными фото из роддома

На снимках Леся запечатлена вместе с подругой - певицей Лией Ли, которая 7 октября стала мамой малышки Мии. Никитюк с большой компанией родственников и друзей отправилась встречать их.

Леди Ле хорошо подготовилась и пришла с огромным букетом белых роз и воздушными шариками. А оделась она в розовую толстовку с именами мамы и дочки - "Лия&Мия", а также бежевые брюки. Ведущая сделала нежный макияж и оставила распущенными волосы.

На одном из снимков Леся запечатлена с новорожденной малышкой на руках, нежно глядя на нее.

Леся Никитюк умилила кадрами с новорожденным ребенком (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Еще одна моя подпищица родилась, Мия. Лія, ти будеш класна мамка", - подписала фото Никитюк.

Фолловеры тут же отметили, как ей идут снимки с малышом и призвали обзаводиться уже своими.