Тобі личить: Леся Нікітюк заінтригувала несподіваними фото з пологового будинку

На знімках Леся зображена разом з подругою - співачкою Лією Лі, яка 7 жовтня стала мамою малятка Мії. Нікітюк з великою компанією родичів і друзів вирушила зустрічати їх.

Леді Ле добре підготувалася і прийшла з величезним букетом білих троянд і повітряними кульками. А одяглася вона в рожеву толстовку з іменами мами і дочки - "Лія&Мія", а також бежеві штани. Ведуча зробила ніжний макіяж і залишила розпущеним волосся.

На одному зі знімків Леся зображена з новонародженим малятком на руках, ніжно дивлячись на неї.

Леся Нікітюк розчулила кадрами з новонародженою дитиною (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Ще одна моя підписниця народилася, Мія. Лія, ти будеш класна мамка", - підписала фото Нікітюк.

Фолловери тут же відзначили, як їй личать знімки з малюком і закликали обзаводитися вже своїми.