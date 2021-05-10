Тело мечты: Эмили Ратаковски впечатлила изящной фигурой в кремовом totak look

Эмили Ратаковски на днях показала свои новые фото с ребенком. Молодая мама отправилась на прогулку в кремовом totak look. Образ составили облегающие джинсы с ярким принтом в виде надписей, а также джемпер с откровенным вырезом в тон брюкам. Эмили также не забыла про ремень контрастного оттенка, который подчеркнул ее осиную талию. И прихватила с собой узкие солнцезащитные очки и крошечную сумочку.

Эмили Ратаковски в новом аутфите (фото: instagram.com/emrata)

На одном из фото в галерее она лежит на диване вместе с сыном. Малыш одет в ползунки с принтом, похожим на мамин. "Согласовано с моим ангелом", - написала она.

Стройное тело Эмили, а также милая картина с ребенком просто взорвали сеть: "Твоя красота неотразима!!", "Ого, где мне взять эти штаны", "Ты вообще рожала, Эмили?", "Милая кошечка", "Эти джинсы!", - не утихают фолловеры.