RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Тіло мрії: Емілі Ратаковскі вразила витонченою фігурою в кремовому totak look

Автор: Lite

Емілі Ратаковскі в березні цього року народила первістка. Але по спокусливим фото моделі цього не скажеш. Дівчина неймовірно швидко повернулася в відмінну форму.

Тепер вона готова красуватися у відвертих купальниках і вбраннях.

Емілі Ратаковскі днями показала свої нові фото з дитиною. Молода мама вирушила на прогулянку в кремовому totak look. Образ склали облягаючі джинси з яскравим принтом у вигляді написів, а також джемпер з відвертим вирізом в тон штаням. Емілі також не забула про ремінь контрастного відтінку, який підкреслив її осину талію. І прихопила з собою вузькі сонцезахисні окуляри і крихітну сумочку.

Емілі Ратаковскі в новому аутфіті (фото: instagram.com/emrata)

На одному з фото в галереї вона лежить на дивані разом з сином. Малюк одягнений в повзунки з принтом, схожим на мамин. "Узгоджено з моїм ангелом", - написала вона.

Струнке тіло Емілі, а також мила картина з дитиною просто підірвали мережу: "Твоя краса чарівна!!", "Ого, де мені взяти ці штани", "Ти взагалі народжувала, Емілі?", "Мила кішечка", "Ці джинси!", - не вщухають фоловери.

Раніше Емілі порадувала мережу своїми подіумними луками.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України беременностьфигурастильмодамодельЭмили Ратаковски