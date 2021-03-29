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Тело мечты: Кайли Дженнер в крошечных шортах восхитила подтянутой фигурой

Автор: Lite

Кайли Дженнер показала, в каком виде оправляется гулять по району. Девушка не особо скромничает.

Бизнесвумен и модель примерила откровенный образ, который подчеркнул ее подтянутую фигуру.

Кайли Дженнер обожает составлять стильные образы на каждый день и на выход. В этот раз она остановилась на наряде в спортивном стиле. Девушка надела комплект бежевого оттенка: кроп-топ и короткие шорты, которые подчеркнули все достоинства ее фигуры.

Кайли Дженнер в новом образе (фото: instagram.com/kyliejenner)

Тонкая талия, железный пресс, а также округлые ягодицы и стройные ноги - все это она продемонстрировала с его помощью. В дополнение к наряду звезда подобрала белые кроссовки, а также высокие белые носки. К слову, именно они на пике популярности, в отличие от всем привычных укороченных.

"Прекрасный день по соседству", - написала Кайли. Фанаты принялись хвалить ее заметно постройневшую фигуру, а также чувство стиля. "Ты выглядишь невероятно, малышка", "Ты такая цветущая", "Я хочу жить по соседству с тобой", "Восхитительна", "Что это за сникерсы?", - не могут налюбоваться они.

Напомним, ранее Кайли показала, какой плащ стоит приобрести этой весной.

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Новости Украины спортмодаКайли Дженнер
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