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К лету готова: Кайли Дженнер в розовом бикини восхитила постройневшей фигурой

Автор: Lite

Кайли Дженнер показала новые кадры со съемок, где примерила соблазнительный комплект розового белья. Девушка выглядит, как всегда, просто сногсшибательно. Чем невероятно порадовала фанатов.

Одна из младших сестер знаменитой династии рекламирует новинку своего бренда.

Кайли Дженнер позирует в вязаном комплекте бледно-розового цвета, который отлично подчеркнул ее знаменитые формы. Пышная грудь, роскошные бедра и тонкая талия Кайли тут же вызвали волнение среди ее подписчиков.

Кайли Дженнер для новой рекламной кампании (фото: instagram.com/kyliejenner)

"Не забудьте купить солнцезащитное масло на KylieSkin.com.. Лето наступит раньше, чем вы это узнаете. Мой любимый способ почувствовать себя сексуальной, оставаясь защищенной", - написала Дженнер. В ответ на нее посыпались комплименты и восхищения: "Ты невероятная", "Вау", "Слишком красивая", "Не могу насмотреться", "Ты чудо", "Кайли, ох", "Что ты делаешь", - не могут остановиться фолловеры. Многие также признались, что уже мечтают попробовать новинку.

Ранее Кайли показала, как носить самый модный плащ наступившей весны.

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Новости Украины красотамодаКайли Дженнер
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