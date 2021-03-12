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До літа готова: Кайлі Дженнер в рожевому бікіні захопила стрункою фігурою

Автор: Lite

Кайлі Дженнер показала нові кадри зі зйомок, де приміряла спокусливий комплект рожевого білизни. Дівчина виглядає, як завжди, просто карколомно. Чим неймовірно порадувала фанатів.

Одна з молодших сестер знаменитої династії рекламує новинку свого бренду.

Кайлі Дженнер позує у вязаном комплекті блідо-рожевого кольору, який відмінно підкреслив її знамениті форми. Пишні груди, розкішні стегна і тонка талія Кайлі тут же викликали хвилювання серед її передплатників.

Кайлі Дженнер для нової рекламної кампанії (фото: instagram.com/kyliejenner)

"Не забудьте купити сонцезахисний масло на KylieSkin.com.. Літо настане раніше, ніж це ви дізнаєтеся. Мій улюблений спосіб відчути себе сексуальною, залишаючись захищеною", - написала Дженнер. У відповідь на неї посипалися компліменти та захоплення: "Ти неймовірна", "Вау", "Дуже красива", "Не можу надивитися", "Ти чудо", "Кайлі, ох", "Що ти робиш", - не можуть зупинитися фоловерів. Багато також зізналися, що мріють спробувати новинку.

Раніше Кайлі показала, як носити наймодніший плащ настала весни.

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Новини України красотамодаКайли Дженнер
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