До літа готова: Кайлі Дженнер в рожевому бікіні захопила стрункою фігурою

Кайлі Дженнер показала нові кадри зі зйомок, де приміряла спокусливий комплект рожевого білизни. Дівчина виглядає, як завжди, просто карколомно. Чим неймовірно порадувала фанатів.
Одна з молодших сестер знаменитої династії рекламує новинку свого бренду.
Кайлі Дженнер позує у вязаном комплекті блідо-рожевого кольору, який відмінно підкреслив її знамениті форми. Пишні груди, розкішні стегна і тонка талія Кайлі тут же викликали хвилювання серед її передплатників.
"Не забудьте купити сонцезахисний масло на KylieSkin.com.. Літо настане раніше, ніж це ви дізнаєтеся. Мій улюблений спосіб відчути себе сексуальною, залишаючись захищеною", - написала Дженнер. У відповідь на неї посипалися компліменти та захоплення: "Ти неймовірна", "Вау", "Дуже красива", "Не можу надивитися", "Ти чудо", "Кайлі, ох", "Що ти робиш", - не можуть зупинитися фоловерів. Багато також зізналися, що мріють спробувати новинку.
Раніше Кайлі показала, як носити наймодніший плащ настала весни.