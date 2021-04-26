Тело мечты: Кендалл Дженнер в крошечном купальнике похвасталась упругими ягодицами

Кендалл Дженнер присоединилась к всеобщему празднованию Дня Земли, опубликовав серию фото из разных уголков планеты. При этом звезда добавила и несколько горячих пляжных образов. Так, на одном фото Кендалл предстала на берегу океана, повернувшись к камере спиной.

Кендалл Дженнер вновь покорила сеть (фото: instagram.com/kendalljenner)

Девушка мечтательно смотрит вдаль, при этом демонстрируя свою спортивную фигуру. Тонкая талия, стройные ноги и упругие ягодицы модели просто свели сеть с ума. "Просто мечта!", "Ох вау", "Моя ролевая модель", "Мое сердце", - пишут взволнованные фолловеры.

К слову, Дженнер всегда четко давала всем понять: не стоит надеяться на одну генетику. Без регулярных физических нагрузок фигура не будет идеальной. "Это тело само себя не сделает!", - лозунг одной из самых красивых моделей современности. И похоже, эта формула работает!