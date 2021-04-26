Тіло мрії: Кендалл Дженнер в крихітному купальнику похвалилася пружними сідницями

25-річна супермодель Кендалл Дженнер знову змусила серця фанатів битися частіше. Все тому, що в блозі дівчини з'явилися нові фото в бікіні.
Новий пост Кендалл Дженнер присвятила не пляжним лукам, але саме вони привернули максимум уваги.
Кендалл Дженнер приєдналася до загального святкування Дня Землі, опублікувавши серію фото з різних куточків планети. При цьому зірка додала і кілька гарячих пляжних образів. Так, на одному фото Кендалл постала на березі океану, повернувшись до камери спиною.
Дівчина мрійливо дивиться вдалину, при цьому демонструючи свою спортивну фігуру. Тонка талія, стрункі ноги і пружні сідниці моделі просто звели мережу з розуму. "Просто мрія!", "Ох вау", "Моя рольова модель", "Моє серце", - пишуть схвильовані фоловери.
До слова, Дженнер завжди чітко давала всім зрозуміти: не варто сподіватися на одну генетику. Без регулярних фізичних навантажень фігура не буде ідеальною. "Це тіло саме себе не зробить!",- гасло однієї з найкрасивіших моделей сучасності. І, схоже, ця формула працює!
Раніше Кендалл Дженнер показала свою любов до "невидимих" бікіні.