Тело мечты: Ким Кардашьян в стильном образе раскрыла секрет постройневшей фигуры

Ким надела серые брюки с накладными карманами в стиле сафари, а также укороченную блузу необычного кроя с лифом, длинными рукавами и завязками на спине. Дополнили образ ботильоны на высоких шпильках и солнцезащитные очки. Волосы звезда распустила, а макияж сделала свой привычный. Примечательно, что оттенок она вновь выбрала свой родной - темно-каштановый. Выглядит 40-летняя бизнесвумен посвежевшей и постройневшей. А потому она решила поделиться секретом своей роскошной фигуры.

Ким Кардашьян в новом образе (фото: instagram.com/kimkardashian)

В подписи она обозначила секрет своего преображения. Ким написала, что "растительная основа приносит пользу телу". Знаменитость давно рассказывала, что овощи, зелень и орехи составляют основу ее рациона. И результат налицо!

Старшая дочь Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Также многодетная мама показала новые фото своей старшей дочери, 7-летней Норт. Девочка влюблена в стиль и моду, а потому часто играет с мамой, примеряя разные образы. Ким не смогла сдержать умиления и запостила целую серию фото с юной иконой стиля.