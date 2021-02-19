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Тіло мрії: Кім Кардашьян в стильному образі розкрила секрет помітно більш стрункої фігури

Автор: Lite

Кім Кардашьян постала перед фанатами в новому стильному образі. А також поділилася секретом своєї помітно помітно більш стрункої фігури.

Серія фото в незвичайному вбранні з'явилася в особистому блозі Кім в мережі Instagram.

Кім одягла сірі штани з накладними кишенями в стилі сафарі, а також укорочену блузу незвичайного крою з ліфом, довгими рукавами і зав'язками на спині. Доповнили образ ботильйони на високих шпильках і сонцезахисні окуляри. Волосся зірка розпустила, а макіяж зробила свій звичний. Примітно, що відтінок вона знову вибрала свій рідний - темно-каштановий. Виглядає 40-річна бізнесвумен помітно більш свіжою і стрункою. А потому вона вирішила поділитися секретом своєї розкішної фігури.

Кім Кардашьян в новому образі (фото: instagram.com/kimkardashian)

У підпису вона позначила секрет свого преображення. Кім написала, що "рослинна основа приносить користь тілу". Знаменитість давно розповідала, що овочі, зелень і горіхи складають основу її раціону. І результат очевидний!

Старша дочка Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Також багатодітна мама показала нові фото своєї старшої дочки, 7-річної Норт. Дівчинка закохана в стиль і моду, а тому часто грає з мамою, приміряючи різні образи. Кім не змогла стримати розчулення і запостила цілу серію фото з юною іконою стилю.

Раніше ми писали про те, як переживає розлучення з Кім Кардашьян Каньє Уест. Так, реперу доводиться ще більш нелегко, ніж інстадіві.

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Новини України схудненнястильмодаКім Кардашян
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