Была температура и уколы: Дорофеева сделала внезапное признание о перенесенной болезни

Так, за неделю до старта шоу Надя серьезно заболела. У девушки диагностировали ангину, к тому же дали о себе знать проблемы со связками.

"Именно перед выходом у меня были и уколы, и заливки, и еще три дня назад мне было очень трудно петь. Поэтому переживала за то, чтобы спеть хорошо. Из-за болезни я выпала на 5 дней, а это очень много перед концертом, у меня была температура, я учила танцы по видео дома, осторожно", — рассказала о пережитых трудностях Надя.

Даже ангина и плохое самочувствие не помешали Наде отлично выступить

Также она существенно сбросила вес перед первым сольником. Певица отмечает, что перед важными событиями всегда худеет на несколько кило. Так, Дорофеева убавила в весе перед собственной свадьбой с Владимиром Дантесом и прощальным концертом группы "Время и Стекло" в Киеве.