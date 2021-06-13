Була температура і уколи: Дорофєєва зробила раптове зізнання про перенесену хворобу

Так, за тиждень до старту шоу Надя серйозно захворіла. У дівчини діагностували ангіну, до того ж дали про себе знати проблеми зі зв'язками.

"Саме перед виходом у мене були і уколи, і заливки, і ще три дні тому мені було дуже важко співати. Тому переживала за те, щоб заспівати добре. Через хворобу я випала на 5 днів, а це дуже багато перед концертом, у мене була температура, я вчила танці по відео вдома, обережно", — розповіла про пережиті труднощі Надя.

Навіть ангіна і погане самопочуття не завадили Наді відмінно виступити

Також вона істотно скинула вагу перед першим сольником. Співачка зазначає, що перед важливими подіями завжди худне на кілька кіло. Так, Дорофєєва збавила у вазі перед власним весіллям з Володимиром Дантесом і прощальним концертом гурту "Время и Стекло" в Києві.