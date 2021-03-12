Теперь уже точно: возлюбленная Леонардо Ди Каприо "засветила" беременный животик во время прогулки

Камила Морроне в последнее время часто давала поводы заподозрить себя в беременности. Началось все с того, что она набрала несколько лишних килограммов. Позже модель сделала стрижку, которая, по мнению фанатов, должна была отвлечь внимание от округлившихся щечек, а также свидетельствовала о желании перемен, которое часто бывает у беременных. Новую волну подобных слухов вызвала прогулка молодой возлюбленной голливудского сердцееда.

Камила на прогулке (фото: скриншоты Instagram)

Камила появилась на людях в черном платье-комбинации свободного кроя, сверху на него накинув вязаную короткую кофту темно-серого оттенка, которую кокетливо спустила на одно плечо. Завершали лук ботинки на грубой подошве, сумочка с цепочкой через плечо, а также собранные в дерзкий хвост волосы. Выглядела Камила стильно и непринужденно. Она выгуливала своего любимого пса, который весело бежал рядом с хозяйкой.

Наряд девушки Леонардо Ди Каприо вновь стал поводом для разговоров в сети о возможном прибавлении в паре. Сама модель, как и актер, подобные слухи не комментируют.