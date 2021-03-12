UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Теперь уже точно: возлюбленная Леонардо Ди Каприо "засветила" беременный животик во время прогулки

Автор: Lite

23-летняя возлюбленная Леонардо Ди Каприо спровоцировала новую волну слухов о своей беременности. Девушка вышла на прогулку в объемной одежде, которая словно призвана была скрыть животик.

Фото папарацци, которым удалось поймать модель за прогулкой, уже облетели сеть.

Камила Морроне в последнее время часто давала поводы заподозрить себя в беременности. Началось все с того, что она набрала несколько лишних килограммов. Позже модель сделала стрижку, которая, по мнению фанатов, должна была отвлечь внимание от округлившихся щечек, а также свидетельствовала о желании перемен, которое часто бывает у беременных. Новую волну подобных слухов вызвала прогулка молодой возлюбленной голливудского сердцееда.

Камила на прогулке (фото: скриншоты Instagram)

Камила появилась на людях в черном платье-комбинации свободного кроя, сверху на него накинув вязаную короткую кофту темно-серого оттенка, которую кокетливо спустила на одно плечо. Завершали лук ботинки на грубой подошве, сумочка с цепочкой через плечо, а также собранные в дерзкий хвост волосы. Выглядела Камила стильно и непринужденно. Она выгуливала своего любимого пса, который весело бежал рядом с хозяйкой.

Наряд девушки Леонардо Ди Каприо вновь стал поводом для разговоров в сети о возможном прибавлении в паре. Сама модель, как и актер, подобные слухи не комментируют.

Также недавно Камилу заподозрили в том, что она собирается замуж за Леонардо Ди Каприо.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Леонардо Ди Каприобеременность
Читайте также
Василиса Фролова на крайнем сроке беременности рассказала о самочувствии
Беременная жена Виктора Павлика рассказала, как они назовут сына
Прогноз погоды