Тепер вже точно: кохана Леонардо Ді Капріо "засвітила" вагітний животик під час прогулянки

Каміла Морроне останнім часом часто давала підстави запідозрити себе в вагітності. Почалося все з того, що вона набрала декілька зайвих кілограмів. Пізніше модель зробила стрижку, яка, на думку фанатів, повинна була відвернути увагу від округлих щічок, а також свідчила про бажання змін, яке часто буває у вагітних. Нову хвилю подібних чуток викликала прогулянка молодої коханої голлівудського серцеїда.

Каміла на прогулянці (фото: скріншоти Instagram)

Каміла з'явилася на людях в чорній сукні-комбінації вільного крою, зверху на яку накинула в'язану коротку кофту темно-сірого відтінку, яку кокетливо спустила на одне плече. Завершували лук черевики на грубій підошві, сумочка з ланцюжком через плече, а також зібране в зухвалий хвіст волосся. Виглядала Каміла стильно та невимушено. Вона вигулювала свого улюбленого пса, який весело біг поряд з господинею.

Вбрання дівчини Леонардо Ді Капріо знову стало приводом для розмов в мережі про можливе поповнення в парі. Сама модель, як і актор, подібні чутки не коментують.