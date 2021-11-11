Тесно во мне: Седокова в латексном плаще и чулках сделала заявление, муж отреагировал

Она показала ауттейки эротической фотосъемки, на которых позируует в блестящем латексном плаще, под которым видно чулки на подвязках. Анна эффектно забрасывает ногу на ногу, демонстрируя соблазнительную деталь гардероба.

"Аня возвращается. Прости "женщина из рекламы йогуртов". Но мне в тебе тесно", … - сделала признание певица.

Одним из первых на откровенные кадры отреагировал муж седоковой Янис Тимма. Он оставил под ее постом сердечки и смайлы с пламенем.

Поклонники Седоковой не отпустили ее без комплиментов.