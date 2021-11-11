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Тесно во мне: Седокова в латексном плаще и чулках сделала заявление, муж отреагировал

Автор: Styler

Анна Седокова – эмоциональный человек. Она делится с поклонниками в соцсетях радосями и переживаниями, а ее 5 миллионов подписчиков пристально следят за жизнью звезды. Недавно она переполошила фанов зявлением об эмоциональной нестабильности и даже приняла решение на время исчезнуть из их поля зрения, но теперь решила эффектно сообщить о возвращении к прежнему образу, в котором ее отлично знают и любят.

На странице в Instagram Анна запостила пикантное видео.

Она показала ауттейки эротической фотосъемки, на которых позируует в блестящем латексном плаще, под которым видно чулки на подвязках. Анна эффектно забрасывает ногу на ногу, демонстрируя соблазнительную деталь гардероба.

"Аня возвращается. Прости "женщина из рекламы йогуртов". Но мне в тебе тесно", … - сделала признание певица.

Одним из первых на откровенные кадры отреагировал муж седоковой Янис Тимма. Он оставил под ее постом сердечки и смайлы с пламенем.

Поклонники Седоковой не отпустили ее без комплиментов.

  • Всегда вспоминаю вашу фразу: не надо скрывать свою сексуальность
  • Вот она – красота
  • Шикарная, огненная
  • Пожар
  • Невероятно красивая
  • Классная девушка, секси
  • Аня, Вы прекрасны
  • Аня секси. Красавица очаровашка и милашка
  • Пикантный образ, пикантные фигуристые ножки

Напомним, что ранее Анна Седокова рассказала об эмоциональных скандалах с третьим мужем и поблагодарила его за терпение и понимание.

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Анна Седокова