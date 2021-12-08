TikTok-блогерша из Украины сыграла агента 007 в детективном видео

"Несмотря на то, что клип мы снимали в одной из гостиниц Киева, зрители смогут ощутить весь антураж old Paris. С самого начала у нас было желание сделать не просто клип, а воспроизвести историю, как в кино. Мы были хорошо подготовлены, поэтому сняли клип быстрее, чем планировали - процесс съемок длился около 10 часов. Результат всего действия зритель может посмотреть в нашей 3-х минутной детективной истории", - рассказывает IKSTINA.

IKSTINA и ХАС сняли совместный клип (фото: Muscreators)

Добавим, что певице близки испанские мотивы, ведь она долгое время жила и училась в Испании.

Поэтому не удивительно, что новая песня исполнена в стиле поп-латины.