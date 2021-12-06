UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Тина Кароль в мини-платье пленила стройными ножками: пикантные кадры с черным котом

Автор: Марина Настевич

Тина Кароль не дает скучать своим поклонникам и регулярно балует их эффектными и горячими съемками и новыми работами в разных сферах. Певица выпустила с украинским брендом обуви и сумок KACHOROVSKA новую коллекцию босоножек, которую сама и продемонстрировала на пикантных кадрах.

Необычная и стильная фотосессия была опубликована в Instagram артистки.

Кадры сделаны на полностью черном фоне с акцентом на ножки Тины, на которых красуются черные босоножки на каблуке, украшенные камешками.

На первом снимке Кароль сидит на полу в облегающем черном комбинезоне на все тело с неожиданными вырезами в некоторых местах. Она гипнотически смотрит на камеру из темноты, при этом луч света выхватил часть лица звезды.

Также исполнительница соблазнительно позировала в мини-платьях черного и белого цвета, демонстрируя стройные ножки и стильную обувь.

У ног Тины стояли куклы-мужчины в черных смокингах, а особой атмосферности фото добавил черный кот, который составил ей компанию.

Тина Кароль снялась в эффектной и пикантной рекламе босоножек вместе с черным котом (фото: instagram.com/tina_karol)

"Ти пам'ятаєш, що Ти - сама собі свято? Підтверди цю аксіому і цього Нового року!
Бомбезна нова колекція, я в захваті від неї! Будь найкрасивішою та зачаруй усіх, хай заздрять твоїм ніжкам! Туфлі як прикраса", - написала Кароль.

Чувственные и манящие кадры привели в восторг поклонников певицы и они искупали Тину в компилментах.

  • Женщина кошка
  • Как можно совмещать в себе столько прекрасного
  • Тина... Афигеть! Это... Это... Вау! Всё... Чёрная кошка, глаза и всё чёрное...
  • Wooww, вот это огонь
  • Ничего себе, красота. Туфельки на этих ножках как отдельный вид искусства
  • Нереальная
  • Ааааааа жаркооо
  • Роскошна
  • Потрясающая
  • Мама-кошка
  • Какая красота
  • Барби и Кены
  • Целуй ножку раб
  • Наша королева

Напомним, что ранее Тина Кароль в пушистых белых шортах и топе показала соблазнительные изгибы тела.

Читайте LITE в Google News
Тина Кароль