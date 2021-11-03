Тина Кароль позировала в прозрачной ткани на голое тело: пикантные фото

36-летняя артистка позировала перед объективом в прозрачном пышном платье-сетке, которое она надела на голое тело. Через пикантный наряд просвечиваются аппетитные и подтянутые формы Тины.

Собранный низкий хвост, рваная челка и сдержанный макияж в персиковых тонах добавили кадрам дерзости и загадочности.

Тина Кароль снялась в чувственной съемке без белья (фото: instagram.com/tina_karol)

"Я стала наконец-то писать и музыку, и тексты, и очень счастлива. Я была разной – смелой и решительной, меланхоличной и грустной, но настолько сексуальной и мелодичной - никогда. Я очень радуюсь этим трекам", - приводится в подписи высказывание Кароль.



"Двойной рай - твои глаза! И только для тебя каждый мой концерт", - добавила певица.

Поклонники пришли в восторг от таких чувственных и одновременно нежных кадров Тины и засыпали ее комплиментами в комментариях.