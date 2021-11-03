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Тіна Кароль позувала в прозорій тканині на голе тіло: пікантні фото

Автор: Марина Настевич

Українська поп-діва Тіна Кароль, яка днями випустила провокаційний кліп на пісню "Подвійний рай" і змінила імідж, розбурхала шанувальників новою пікантною фотосесією.

Відверті кадри, на яких вона позувала оголеною, були опубліковані на Instagram- сторінці співачки.

36-річна артистка позувала перед об'єктивом у прозорій пишній сукні-сітці, яку вона одягла на голе тіло. Через пікантний наряд просвічуються апетитні і підтягнуті форми Тіни.

Зібраний низький хвіст, рваний чубчик і стриманий макіяж в персикових тонах додали кадрам зухвалості і загадковості.

Тіна Кароль знялася в чуттєвій зйомці без білизни (фото: instagram.com/tina_karol)

"Я стала нарешті писати і музику, і тексти, і дуже щаслива. Я була різною - сміливою і рішучою, меланхолійною і сумною, але настільки сексуальною і мелодійною - ніколи. Я дуже радію цим трекам", - наводиться в підписі висловлювання Кароль.

"Подвійний рай - твої очі! І тільки для тебе кожен мій концерт", - додала співачка.

Шанувальники прийшли в захват від таких чуттєвих і одночасно ніжних кадрів Тіни і засипали її компліментами в коментарях.

  • Неймовірна! Ніжна!
  • З кожною "новою Тіною" я люблю її ще більше
  • Шикарна!
  • Дуже красива фотосесія
  • Яка краса
  • Новий образ просто неймовірно красивий
  • Неймовірна!
  • Божественна!
  • Яка красива і впевнена жінка, чарівна і сексуальна
  • А очі знову загорілися
  • Дуже красиво. Романтично та ніжно

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль розповіла про ревнощі сина і його незручні чоловічі питання.

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Тіна Кароль