Тіна Кароль позувала в прозорій тканині на голе тіло: пікантні фото

36-річна артистка позувала перед об'єктивом у прозорій пишній сукні-сітці, яку вона одягла на голе тіло. Через пікантний наряд просвічуються апетитні і підтягнуті форми Тіни.

Зібраний низький хвіст, рваний чубчик і стриманий макіяж в персикових тонах додали кадрам зухвалості і загадковості.

Тіна Кароль знялася в чуттєвій зйомці без білизни (фото: instagram.com/tina_karol)

"Я стала нарешті писати і музику, і тексти, і дуже щаслива. Я була різною - сміливою і рішучою, меланхолійною і сумною, але настільки сексуальною і мелодійною - ніколи. Я дуже радію цим трекам", - наводиться в підписі висловлювання Кароль.



"Подвійний рай - твої очі! І тільки для тебе кожен мій концерт", - додала співачка.

Шанувальники прийшли в захват від таких чуттєвих і одночасно ніжних кадрів Тіни і засипали її компліментами в коментарях.