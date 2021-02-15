Когда, где и кого родит Меган Маркл: будет Спенсер или Александра

Когда стало известно о беременности Меган Маркл?

Пара объявила о беременности герцогини вчера, 14-го февраля. Они поделились своим фото, сделанным удаленно на iPad. На черно-белом снимке принц Гарри сидит босиком, положив голову жены себе на колени. Меган Маркл лежит на земле в светлом платье Carolina Herrera, положив правую руку на живот, и смотрит на своего мужа.

К слову, дата объявления необычна: 37 лет назад покойная принцесса Диана и принц Чарльз поделились новостью о том, что они ждут своего второго ребенка, принца Гарри.

Принц Гарри и Меган Маркл (фото: twitter.com/misanharriman)

Когда Меган должна родить?

Точно не известно, на каком сроке Меган. Но второй ребенок пары должен родиться в этом году. Когда герцогиня была беременна первым ребенком, пара объявила об этом за семь месяцев до рождения Арчи. Если они поступили так же, как и первый раз, то второй ребенок появится в сентябре.

Меган Маркл на тот момент будет 40 - юбилей она отметит 4-го августа. Забавно, что дата рождения малыша вполне может совпасть с днем рождения самого принца.

Где родится второй ребенок пары?

В этом вопросе будущие родители строги: они не говорят заранее о своих планах. Как минимум, до рождения Арчи Меган и Гарри все держали в секрете. Тем не менее, учитывая, что пара переехала в Калифорнию в прошлом году и с тех пор осела в Монтесито, скорее всего, ребенок родится в США, а не в Великобритании, в отличие от большинства членов королевской семьи. Первый ребенок пары родился в 05:26 6 мая 2019 года в Портлендской больнице в Лондоне.

Кто знал о беременности?

Неизвестно, сколько людей знали о текущей беременности Маркл до объявления пары, но вполне вероятно, что это была тайна нескольких ближайших друзей. Гарриман была явно в курсе, так как ей было поручено сфотографировать пару удаленно в их калифорнийском доме, чтобы объявить новость. Скорее всего, королевская семья также была проинформирована об этих новостях до того, как пара публично объявила о себе.

Меган Маркл и принц Гарри с Арчи (фото: instagram.com/sussexroyal)

Какой титул будет у малыша?

Маловероятно, что родители захотят титулов для своего второго ребенка. Хотя Арчи имел право стать графом Думбартон после его рождения, в соответствии с королевскими детьми, принявшими графство своих родителей, пара решила не давать своему первому ребенку почетного титула. Фамилия Арчи - Маунтбеттен-Виндзор, и технически он не принц, несмотря на то, что его отец принц Гарри носит этот титул.

Ребенок будет гражданином Великобритании или США?

Второй ребенок пары станет первым в королевской семье, кто родился за пределами Великобритании со времен принца Филиппа 100 лет назад, если он родится в США. Арчи родился в Великобритании, что автоматически сделало его гражданином Великобритании. Он был первым англо-американцем, родившимся в королевской семье, и считается, что он имеет право на паспорт США, учитывая, что его мать является гражданином США. Правительство Великобритании заявляет, что человек считается гражданином Великобритании, если хотя бы один из его родителей "был гражданином Великобритании или Ирландии" на момент их рождения. Между тем, по данным Госдепартамента США, ребенок, рожденный за пределами США от одного американского родителя, может получить гражданство США, если американский родитель проживал в стране до рождения не менее пяти лет.

Как Меган Маркл и принц Гарри назовут своего второго ребенка?

Разумеется, ответ на этот вопрос не знает пока никто, возможно, даже и сами родители. Но у букмекеров уже есть лидеры. Такие имена, как Спенсер, Альберт, Филип, Элизабет, Альфи, Александра, Алиса и Эмма, уже заявлены.

Какое место в очереди на трон займет новорожденный?

Новорожденный будет восьмым в очереди на престол, а принц Уэльский (принц Чарльз), герцог Кембриджский (принц Уильям) и принц Джордж по-прежнему будут первым, вторым и третьим в очереди на престол. Затем следуют принцесса Шарлотта, принц Луи, принц Гарри, Арчи, а затем второй ребенок Маркл и Гарри.

Меган Маркл и принц Гарри (фото: instagram.com/sussexroyal)

Кто станет крестными родителями малыша?

После рождения Арчи пара решила сохранить в секрете имена крестных родителей своего сына. Так же пока не известно, кого пара выберет крестным родителем для своего второго ребенка. Но вполне вероятно, что кого-то, кто живет в США.

Что Меган Маркл говорит о материнстве?

О словам Маркл, с рождением первенца ее жизнь круто изменилась. "Мне кажется, что материнство делает вас смелее, - сказала она в интервью. - Это заставляет вас так беспокоиться о мире, который они унаследуют... Каждый божий день вы думаете: "Как я могу сделать это лучше для него? Как я могу сделать этот мир лучше для Арчи?", и это наше общее с мужем убеждение".