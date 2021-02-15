Коли, де і кого народить Меган Маркл: буде Спенсер або Олександра

Коли стало відомо про вагітність Меган Маркл?

Пара оголосила про вагітність герцогині вчора, 14-го лютого. Вони поділилися своїм фото, зробленим віддалено на iPad. На чорно-білому знімку принц Гаррі сидить босоніж, поклавши голову дружини собі на коліна. Меган Маркл лежить на землі в світлій сукні Carolina Herrera, поклавши праву руку на живіт, і дивиться на свого чоловіка.

До речі, дата оголошення незвичайна: 37 років тому покійна принцеса Діана і принц Чарльз поділилися новиною про те, що вони чекають другу дитину, принца Гаррі.

Принц Гаррі і Меган Маркл (фото: twitter.com/misanharriman)

Коли Меган має народити?

Точно не відомо, на якому терміні Меган. Але друга дитина пари має народитися в цьому році. Коли герцогиня була вагітна першою дитиною, пара оголосила про це за сім місяців до народження Арчі. Якщо вони вчинили так само, як і перший раз, то друга дитина з'явиться у вересні.

Меган Маркл на той момент буде 40 - ювілей вона відзначить 4-го серпня. Кумедно, що дата народження малюка цілком може збігтися з днем народження самого принца.

Де народиться друга дитина пари?

В цьому питанні майбутні батьки строгі: вони не кажуть заздалегідь про свої плани. Як мінімум, до народження Арчі Меган і Гаррі все тримали в секреті. Тим не менше, враховуючи, що пара переїхала до Каліфорнії в минулому році і з тих пір осіла в Монтесіто, швидше за все, дитина народиться в США, а не у Великобританії, на відміну від більшості членів королівської сім'ї. Перша дитина пари народилася о 05:26 6 травня 2019 року в Портлендській лікарні в Лондоні.

Хто знав про вагітність?

Невідомо, скільки людей знали про поточну вагітность Маркл до оголошення пари, але цілком імовірно, що це була таємниця декількох найближчих друзів. Гарріман була явно в курсі, так як їй було доручено сфотографувати пару віддалено в їх каліфорнійському будинку, щоб оголосити новину. Швидше за все, королівська родина також була проінформована про ці новини до того, як пара публічно оголосила про себе.

Меган Маркл і принц Гаррі з Арчі (фото: instagram.com/sussexroyal)

Який титул буде у малюка?

Малоймовірно, що батьки захочуть титулів для своєї другої дитини. Хоча Арчі мав право стати графом Думбартон після його народження, у відповідності з королівськими дітьми, які прийняли графство своїх батьків, пара вирішила не давати своєму первістку почесного титулу. Прізвище Арчі - Маунтбеттен-Віндзор, і технічно він не принц, незважаючи на те, що його батько принц Гаррі носить цей титул.

Дитина буде громадянином Великобританії або США?

Друга дитина пари стане першою, хто народиться за межами Великобританії з часів принца Філіпа 100 років тому, якщо він народиться в США. Арчі народився у Великобританії, що автоматично зробило його громадянином Великобританії. Він був першим англо-американцем, який народився у королівській родині, і вважається, що він має право на паспорт США, враховуючи, що його мати є громадянином США. Уряд Великобританії заявляє, що особа вважається громадянином Великобританії, якщо хоча б один з його батьків був громадянином Великобританії та Ірландії на момент їх народження. Між тим, за даними Держдепартаменту США, дитина, народжена за межами США від одного американського батька, може отримати громадянство США, якщо американський батько проживав в країні до народження не менше п'яти років.

Як Меган Маркл і принц Гаррі назвуть свою другу дитину?

Звичайно, відповідь на це питання не знає поки що ніхто, можливо, навіть і самі батьки. Але у букмекерів вже є лідери. Такі імена, як Спенсер, Альберт, Філіп, Елізабет, Альфі, Олександра, Аліса і Емма, вже заявлені.

Яке місце в черзі на трон посяде новонароджений?

Новонароджений буде восьмим у черзі на престол, а принц Уельський (принц Чарльз), герцог Кембриджський (принц Уільям) і принц Джордж, як і раніше, будуть першим, другим і третім в черзі на престол. Потім слідують принцеса Шарлотта, принц Луї, принц Гаррі, Арчі, а потім друга дитина Маркл і Гаррі.

Принц Гаррі з батьком і первістком (фото: instagram.com/sussexroyal)

Хто стане хрещеними батьками малюка?

Після народження Арчі пара вирішила зберегти в таємниці імена хрещених батьків свого сина. Так само поки не відомо, кого пара вибере хрещеним батьком для своєї другої дитини. Але цілком ймовірно, що когось, хто живе в США.

Що Меган Маркл говорить про материнство?

За словами Маркл, з народженням первістка її життя круто змінилося. "Мені здається, що материнство робить вас сміливіше, - сказала вона в інтерв'ю. - Це змушує вас так турбуватися про світ, який вони успадкують... Кожен божий день ви думаєте: "Як я можу зробити це краще для нього? Як я можу зробити цей світ кращим для Арчі?", і це наше спільне з чоловіком переконання".