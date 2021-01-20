Точный папа: Наталья Водянова наконец показала сыновей от Антуана Арно

Наталья Водянова часто публикует фото своих детей, особенно старших, которых родила от британского лорда Джастина Портмана. Лукас, Нева и Виктор - постоянные персонажи ее блога. А вот младших - Максима и Романа, которые появились в браке с французским бизнесменом и наследником LVMH - модель и филантроп показывает крайне редко.

Даже если малыши появляются в ее Instagram, то лица у них закрыты сердечками или другими эмодзи. По всей видимости, на такой "конспирации" настаивает сам отец семейства. Но порой Наталья допускает небольшие "послабления", показывая ребят в своих сториз без каких-либо наклеек.

Сыновья Натальи от Антуана Арно (фото: instagram.com/natasupernova)

Несколько часов назад модель запостила новый ролик, где она в компании младших сыновей наслаждается приятным домашним ничегонеделанием. Наталья снимает Романа и Максима, которые весело бегают по дому за псом Кофе, которого семья завела совсем недавно. Дети не смотря в камеру, но даже по паре секунд заметно, что они внешне весьма похожи на папу - Антуана Арно. К слову, младший сын Роман родился с отцом в один день.

Водянова и Кофе (фото: instagram.com/natasupernova)

В фид она опубликовала собственное фото, на котором лежит в компании только собаки. Одета она в цветастое платье. Водянова весело смеется и выглядит невероятно счастливой и сияющей.

"И улыбка, без сомнения, не покинет больше вас (и нас!!!)", - написала модель. А в ответ на нее посыпались восторженные комментарии и комплименты: "Такая счастливая и лучезарная!!!, "Вы оба такие милые", "Красотуля", "Улыбка на миллион", "С Кофейком всегда будете бодрыми и веселыми!", "Прекрасное фото", "Очень, очень мило", "Снова эта улыбка Счастья!!! И это главное!!! Я очень люблю улыбаться от счастья!!! Всегда видно, как хорошо этому человеку в данный момент! Пусть все улыбаются!".

Ранее Наталья показала стильный образ и свою точеную фигуру.