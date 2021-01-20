Точний тато: Наталія Водянова нарешті показала синів від Антуана Арно

Наталя Водянова часто публікує фото своїх дітей, особливо старших, яких народила від британського лорда Джастіна Портмана. Лукас, Нева і Віктор - постійні персонажі її блогу. А ось молодших - Максима і Романа, які з'явилися в шлюбі з французьким бізнесменом і спадкоємцем LVMH - модель і філантроп показує вкрай рідко.

Навіть якщо малюки з'являються в її Instagram, то обличчя в них закриті сердечками або іншими емодзі. По всьому, на такій "конспірації" наполягає сам батько сімейства. Але часом Наталія допускає невеликі "послаблення", показуючи хлопців у своїх сторіз без будь-яких етикеток.

Сини Наталії від Антуана Арно (фото: instagram.com/natasupernova)

Кілька годин тому модель запостила новий ролик, де вона в компанії молодших синів насолоджується приємним домашнім неробством. Наталія знімає Романа і Максима, які весело бігають по будинку за псом Кавою, якого сім'я зовсім недавно завела. Діти не дивляться в камеру, але навіть по парі секунд помітно, що вони зовні дуже схожі на тата - Антуана Арно. До речі, молодший син Роман народився з батьком в один день.

Водянова і Кава (фото: instagram.com/natasupernova)

У фід вона опублікувала власне фото, на якому лежить в компанії лише собаки. Одягнена вона в квітчастій сукні. Водянова весело сміється і виглядає неймовірно щасливою і сяючою.

"І посмішка, без сумніву, не покине більше вас (і нас!!!)", - написала модель. А у відповідь на неї посипалися схвальні коментарі і компліменти: "Така щаслива і промениста!!!, "Ви обидва такі милі", "Красотуля", "Посмішка на мільйон", "З Кавою завжди будете бадьорими і веселими!", "Прекрасне фото", "Дуже, дуже мило", "Знову ця усмішка Щастя!!! І це головне!!! Я дуже люблю посміхатися від щастя!!! Завжди видно, як добре цій людині в даний момент! Нехай всі посміхаються!"

Раніше Наталя показала стильний образ і свою фігуру.