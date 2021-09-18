Томная Кароль в сетчатом наряде заитриговала разговорами о любви: в сети заговорили о Дане Балане

Тина предпочла молочный вязаный сетчатый свитер от украинского бренда одежды из конопли Hempful. Она томно позировала перед фотографом. Ее лицо было практически скрыто в дымке, артистка прищурила глаза и прижала мизинец к полураскрытым губам, волосы естественно развивались. На верхнем веке Тина сделала размашистые аккуратные стрелки.

"...и заберу в свой мир непринужденной любви", - оставила загадочную и романтичную подпись под снимком поп-дива.

Тина Кароль соблазнила нежностью и чувственностью (фото: instagram.com/tina_karol)

Поклонники предположили, что это строчки из новой песни артистки, а некоторые пошли дальше и выдвинули теорию, что речь в тексте идет именно о Дане Балане, с которым певице активно приписывали роман.

Они даже предположили, что в скором времени артисты выпустят новый дуэт, ведь у них уже есть две совместные песни. Кроме того, особо внимательные заметили, что Тина, как и Дан, предпочитают оставлять под фото строки-подсказки новых треков, подогревая интерес публики.

Кто-нибудь еще думает, что мы можем связать текст под фотографиями Тины и Дaна?

Строчками Дана очень совпадает

Еще одна строчка песни? Нам у Дана собирать? Может у вас дуэт намечается?

Тина мастерски умеет соблазнять сетевую публику (фото: instagram.com/tina_karol)

"Я хочу спеть вам эти строки", - написала Тина под своим постом, подтвердив догадки фанов о том, что их ждет премьера новой романтической композиции.

На певицу посыпались заслуженные комплименты от преданных поклонников.