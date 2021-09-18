Томна Кароль в сітчастому вбранні заітригувала розмовами про кохання: в мережі заговорили про Дана Балана

Тіна Кароль нещодавно розкрила пікантні особисті подробиці про себе, які здивували мережу. Вона розповіла, що колись крутила роман відразу з двома чоловіками, а також подумує про переїзд в іншу країну, правда, тимчасово.
Тепер же вона вирішила продовжити інтригувати фанів і поділилася з ними одночасно ніжним і спокусливим кадром в Instagram, залишивши послання.
Тіна віддала перевагу молочному в'язаному сітчастому светру від українського бренду одягу з конопель Hempful. Вона млосно позувала перед фотографом. Її обличчя було практично приховано в серпанку, артистка примружила очі і притиснула мізинець до напіврозкритих губ, волосся природно розвивалося. На верхній повіці Тіна зробила розмашисті акуратні стрілки.
"...і заберу в свій світ невимушеної любові", - залишила загадковий і романтичний підпис під знімком поп-діва.
Тіна Кароль спокусила ніжністю і чуттєвістю (фото: instagram.com/tina_karol)
Шанувальники припустили, що це рядки з нової пісні артистки, а деякі пішли далі і висунули теорію, що мова в тексті йде саме про Дана Балана, з яким співачці активно приписували роман.
Вони навіть припустили, що незабаром артисти випустять новий дует, адже у них вже є дві спільні пісні. Крім того, особливо уважні помітили, що Тіна, як і Дан, люблять залишати під фото рядки-підказки нових треків, підігріваючи інтерес публіки.
Тіна майстерно вміє спокушати мережеву публіку (фото: instagram.com/tina_karol)
"Я хочу заспівати вам ці рядки", - написала Тіна під своїм постом, підтвердивши припущення фанів про те, що їх чекає прем'єра нової романтичної композиції.
На співачку посипалися заслужені компліменти від відданих шанувальників.
Нагадаємо, що раніше Тіна Кароль полонила формами і глибоким декольте у молочному боді.