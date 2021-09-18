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Томна Кароль в сітчастому вбранні заітригувала розмовами про кохання: в мережі заговорили про Дана Балана

Автор: Styler

Тіна Кароль нещодавно розкрила пікантні особисті подробиці про себе, які здивували мережу. Вона розповіла, що колись крутила роман відразу з двома чоловіками, а також подумує про переїзд в іншу країну, правда, тимчасово.

Тепер же вона вирішила продовжити інтригувати фанів і поділилася з ними одночасно ніжним і спокусливим кадром в Instagram, залишивши послання.

Тіна віддала перевагу молочному в'язаному сітчастому светру від українського бренду одягу з конопель Hempful. Вона млосно позувала перед фотографом. Її обличчя було практично приховано в серпанку, артистка примружила очі і притиснула мізинець до напіврозкритих губ, волосся природно розвивалося. На верхній повіці Тіна зробила розмашисті акуратні стрілки.

"...і заберу в свій світ невимушеної любові", - залишила загадковий і романтичний підпис під знімком поп-діва.

Тіна Кароль спокусила ніжністю і чуттєвістю (фото: instagram.com/tina_karol)

Шанувальники припустили, що це рядки з нової пісні артистки, а деякі пішли далі і висунули теорію, що мова в тексті йде саме про Дана Балана, з яким співачці активно приписували роман.

Вони навіть припустили, що незабаром артисти випустять новий дует, адже у них вже є дві спільні пісні. Крім того, особливо уважні помітили, що Тіна, як і Дан, люблять залишати під фото рядки-підказки нових треків, підігріваючи інтерес публіки.

  • Хто-небудь ще думає, що ми можемо зв'язати текст під фотографіями Тіни і Дана?
  • Рядками Дана дуже збігається
  • Ще один рядок пісні? Нам у Дана збирати? Може у вас дует намічається?

Тіна майстерно вміє спокушати мережеву публіку (фото: instagram.com/tina_karol)

"Я хочу заспівати вам ці рядки", - написала Тіна під своїм постом, підтвердивши припущення фанів про те, що їх чекає прем'єра нової романтичної композиції.

На співачку посипалися заслужені компліменти від відданих шанувальників.

  • Зводиш з розуму
  • Нереальна
  • Яка ж ви красива
  • Справжня богиня
  • Ніжність
  • Чарівна
  • Яка красива і ніжна
  • Сильна краса!
  • Шикарна

Нагадаємо, що раніше Тіна Кароль полонила формами і глибоким декольте у молочному боді.

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Тіна КарольDan Balan