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Томная Тина Кароль в наряде за 193 000 грн пленила чувственностью на Танцах со звездами 2020

Автор: Ольвия Агаркова

Певица красовалась в наряде от именитого дизайнера

Тина Кароль каждое воскресенье будоражит зрителей "Танцев со звездами 2020" своим появлением в эффектных образах и нарядах, которые те еще обсуждают целую неделю. Так, для восьмого прямого эфира певица отдала предпочтение шикарному вечернему платью от именитого дизайнера, а фото поделилась в Instagram.

Тина выбрала роскошное платье глубокого карминового оттенка в стиле красных голливудских дорожек от Alexandre Vauthier из коллекции осень-зима 2020. Дизайнер добавил наряду блеск за счет страз, покрывающих тонкий трикотаж.

Тина Кароль показала волнительный образ в облегающем наряде (фото: instagram.com/tina_karol)

Платье соблазнительно облегает фигуру украинской поп-дивы, подчеркивая ее достоинства, а высокий разрез до середины бедра позволил показать стройные ножки. Стоимость наряда составляет 193 330 грн. Обувь – красные атласные туфли на тонких ремешках.

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Скриншот: sanahunt.com

Певица предпочла макияж в нудовых тонах с акцентом на выразительные глаза, прическа – естественные локоны с эффектом мокрых волос.

Тина приняла соблазнительные позы и разбудила в поклонниках пламя страсти.

  • Это очень страстно. Женщина пожар, несите воду, слишком горячо
  • Красная королева
  • Тина и красный цвет созданы друг для друга
  • Богиня!
  • Красотка невероятная
  • Нереальная
  • Королева красного цвета
  • Очень красивая
  • Бомбическиии! Неереально!

Напомним, что ранее Тина Кароль сделала внезапное публичное признание.

Ранее Тина Кароль откровенно высказалась об отношениях с родственниками.

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