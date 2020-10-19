Томная Тина Кароль в наряде за 193 000 грн пленила чувственностью на Танцах со звездами 2020

Певица красовалась в наряде от именитого дизайнера
Тина Кароль каждое воскресенье будоражит зрителей "Танцев со звездами 2020" своим появлением в эффектных образах и нарядах, которые те еще обсуждают целую неделю. Так, для восьмого прямого эфира певица отдала предпочтение шикарному вечернему платью от именитого дизайнера, а фото поделилась в Instagram.
Тина выбрала роскошное платье глубокого карминового оттенка в стиле красных голливудских дорожек от Alexandre Vauthier из коллекции осень-зима 2020. Дизайнер добавил наряду блеск за счет страз, покрывающих тонкий трикотаж.
Тина Кароль показала волнительный образ в облегающем наряде (фото: instagram.com/tina_karol)
Платье соблазнительно облегает фигуру украинской поп-дивы, подчеркивая ее достоинства, а высокий разрез до середины бедра позволил показать стройные ножки. Стоимость наряда составляет 193 330 грн. Обувь – красные атласные туфли на тонких ремешках.
Скриншот: sanahunt.com
Певица предпочла макияж в нудовых тонах с акцентом на выразительные глаза, прическа – естественные локоны с эффектом мокрых волос.
Тина приняла соблазнительные позы и разбудила в поклонниках пламя страсти.
Напомним, что ранее Тина Кароль сделала внезапное публичное признание.
Ранее Тина Кароль откровенно высказалась об отношениях с родственниками.